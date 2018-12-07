В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего

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Официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт написал в своем твиттере, что в Техасе похоронили 41 президента США Джорджа Буша-старшего.

«Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения у библиотеки Буша», — говорится в сообщении Макграта.

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Джордж Буш-старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни.

Ранее газета The Wagington Post писала, что на траурной церемонии прощания с Бушем-старшим нынешний президент США Дональд Трамп был «аутсайдером».