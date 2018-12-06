В Совфеде отреагировали на заявление о санкциях со стороны Литвы

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Сенатор от Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков прокомментировал намерение Литвы ввести индивидуальные санкции в отношении российских граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вильнюс использует события в Керченском проливе для саморекламы.

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«Литве необходимо было бы заниматься своими проблемами, или они пытаются путем таких заявлений стать лидерами в Евросоюзе? В этой связи заявление МИД Литвы вызывает, по крайней мере, недоумение: причем здесь Литва и события в Керченском проливе? Где Литва и где Крым? Видимо, таким образом они хотят обратить на себя дополнительное внимание, но это просто смешно», — отметил Цеков.

Ранее появилась информация о том, что Литва планирует ввести санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.