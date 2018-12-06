AP: вопреки капитуляции Макрона по Парижу пройдет новая волна протестов

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Новая протестная волна «желтых жилетов» ожидается в Париже в ближайшие дни, несмотря на решение президента Франции Эммануэля Макрона ввести мораторий на рост цен на топливо, пишет Associated Press.

Парижская полиция и владельцы магазинов готовятся к новой волне агрессивных протестов в выходные дни. Это происходит несмотря на капитуляцию Макрона в вопросе повышения налога на топливо, который стал причиной беспорядков во Франции.

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Полицейские и местные власти провели серию встреч для выработки стратегии. Протестующие в свою очередь поделились своими планами в сети Интернет. Многие магазины и рестораны в центре Парижа будут закрыты в субботу из-за опасений повторения насилия.

После того как Макрон удовлетворил одно требование — не повышать налоги на бензин — участники «желтых жилетов» выдвинули новые, отмечает агентство.

Агентство добавляет, что под критику попала и парижская полиция за неспособность предотвратить нанесения ущерба Триумфальной арке и магазинам вдоль Елисейских полей, а также из-за применения насилия в отношении протестующих.