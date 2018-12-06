Медведев посоветовал российским чиновникам «включать мозги»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал совет чиновникам, которые позволяют себе некорректные замечания в адрес жителей страны. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

По словам премьера, в стране есть как ответственные и преданные своему делу чиновники, так и те, кто «плохо себя ведет».

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«Что можно сказать, мозги надо включать, вот собственно и все, когда ты обличен властью. И, к сожалению, не у всех это получается», — сказал Медведев.

Он добавил, что современные технологии позволяют быстро получать информацию о чиновниках, которые ведут себя некорректно.

Ранее Медведев высказался о стрельбе в российских школах.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.