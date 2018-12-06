Эксперт отреагировал на решение КС по границе Чечни и Ингушетии

Объявленное в четверг решение Конституционным судом России по границе между Ингушетией и Чечней абсолютно оправданно, считает адвокат Сергей Поляков.

«Если следовать буквальному толкованию закону, то действительно изменение границ требует всенародного референдума обеих территорий, а здесь речь об установлении, и соглашение было достигнуто на основании законов. Позиция хорошая и обоснованная, я не вижу никаких противоречий. КС в этом случае оказался совершенно прав», — отметил эксперт.

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«Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон республики Ингушетия не противоречат Конституции РФ», — говорится в постановлении КС.

Власти других субъектов теперь поймут, как это делать правильно и смогут позицию КС использовать, чтобы цивилизованно устанавливать границы со своими соседями, отметил Поляков.

«Я приветствую это решение, почему нет? При отсутствии договора границы она не меняется, а устанавливается. Другое дело, что кому-то это может не нравиться, но это-то тут причем? Нужно было принять волевое решение, оно властями двух республик было принято и поддержано КС РФ, а значит, соответствует Конституции РФ. Всё просто», — заявил эксперт.