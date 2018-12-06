Азербайджан анонсировал переговоры с Арменией по Карабаху
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что намерен встретиться со своим коллегой из Армении в январе по вопросу конфликта в Карабахе. Слова министра передает РИА «Новости».
Данное заявление он сделал по итогам встречи с армянским министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном на полях СМИД ОБСЕ в Милане.
Реклама
Мамедъяров подчеркнул, что трехчасовые переговоры сторон были «важными и полезными».
«Было получено согласие продолжить переговоры в этом формате в ближайшем будущем, с большой долей вероятности в следующем месяце», — сказал Мамедъяров.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин готов взять на себя ответственность за урегулирование карабахского конфликта.