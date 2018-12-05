В Госдуме ответили на заявление Госдепа по украинским морякам

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Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Госдеп США не смущает избирательность президента Украины Петра Порошенко, который ввел военное положение «эксклюзивно» для русскоязычных территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Госдеп не волнует задержание российских граждан на Украине.

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Он также добавил, что США фактически начали открыто диктовать свои условия странам Европы.

Козенко подчеркнул, что Госдеп «молчит о гражданской войне» против мирных жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что в Госдепе пообещали России «боль и последствия» из-за ареста украинцев.