Прославившаяся прической Валентина Петренко покинула Совет Федерации
Валентина Петренко покинула Совет Федерации, передает ТАСС.
Она проработала в верхней палате 16 лет.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила ее за отличную работу, высокую эффективность и неравнодушие.
«Валентина Александровна была одним из самых ярких, инициативных и ответственных сенаторов», — сказала Матвиенко.
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Сама Петренко назвала Совфед «домом» и подарила Матвиенко небольшую елку в преддверии новогодних праздников.
Вместо Петренко сенатором станет Валерий Усатюк.