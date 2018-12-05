Прославившаяся прической Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Валентина Петренко покинула Совет Федерации, передает ТАСС.

Она проработала в верхней палате 16 лет.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила ее за отличную работу, высокую эффективность и неравнодушие.

«Валентина Александровна была одним из самых ярких, инициативных и ответственных сенаторов», — сказала Матвиенко.

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Сама Петренко назвала Совфед «домом» и подарила Матвиенко небольшую елку в преддверии новогодних праздников.

Вместо Петренко сенатором станет Валерий Усатюк.