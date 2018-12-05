Песков отреагировал на предложение Киева по обмену моряков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва рассмотрит эту возможность, но пока неизвестно, предоставит ли она свой ответ.

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«Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас вам сказать не могу, я не знаю», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что ФРГ готова стать посредником между Россией и Украиной.