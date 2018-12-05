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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению президента, его французский коллега Эмманюэль Макрон и участвующие в протестах сделали выводы, к которым Трамп пришел два года назад.

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«Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран», — написал Трамп.

Он добавил, что налогоплательщики в США не должны оплачивать очистку загрязнений других стран.

Ранее Макрон заявил, что Вашингтон рано или поздно вновь станет участником Парижского соглашения по климату.