Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По мнению президента, его французский коллега Эмманюэль Макрон и участвующие в протестах сделали выводы, к которым Трамп пришел два года назад.
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«Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран», — написал Трамп.
Он добавил, что налогоплательщики в США не должны оплачивать очистку загрязнений других стран.
Ранее Макрон заявил, что Вашингтон рано или поздно вновь станет участником Парижского соглашения по климату.