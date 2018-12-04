Ушаков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

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Помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы переговоров главы государства Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча двух президентов пройдет в Кремле в среду, 5 декабря. По словам Ушакова, в ходе переговоров будут обсуждаться, в том числе, развитие торговых связей и военно-техническое сотрудничество.

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«Предстоящие переговоры нацелены на укрепление и развитие отношений, стратегического партнерства, которые существуют между Россией и Венесуэлой», — отметил помощник главы государства.

Он также отметил, что Москва намерена подтвердить Каракасу поддержку мирного урегулирования разногласий в Венесуэле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера с Мадуро пройдет в узком и расширенном составе.