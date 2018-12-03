Песков сообщил об отмене послания президента Федеральному собранию

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в текущем году послание президента России Федеральному собранию не запланировано, передает РИА «Новости».

«В этом году не будет», — сказал Песков.

Президент обычно обращается к Федеральному собранию в конце года с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Ранее Песков рассказал, что послание президента запланировано на 2019 год.