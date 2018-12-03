CNN: Трамп показал свою исключительность, а не лидерство на G20

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На саммите G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп показал свою исключительность, а не лидерство, отмечает американский телеканал CNN.

Контраст стран на этом саммите был как можно более резким, констатирует телеканал. После новостей о смерти Джорджа Буша-старшего, различие между его президентством в роли объединителя и глубоко расколотым президентством Трампа, была налицо.

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«Сегодня великий день для Соединенных Штатов. По всем направлениям был действительно оглушительный успех», — рассказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации Трампа на брифинге после G20.

Какую бы победу ни провозглашали в администрации Трампа — будь то выход США из Парижского соглашения по климату или что-либо другое — казалось, они работали на американское чувство «исключительности», а не на лидерство страны. В конце концов, это пиррова победа, и Соединенные Штаты должны найти способ ее превзойти, если когда-нибудь снова возьмут на себя роль лидера.

Единственная встреча, которая имела значение, это встреча за ужином с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает телеканал. Трамп смог отступить от самого края пропасти, и договориться о 90-дневном торговом перемирии, говорится в материале.