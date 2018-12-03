В Совфеде ответили на слова Порошенко о «плане России»

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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о «плане» России по захвату украинских городов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Порошенко является «фантазером и выдумщиком».

Он также добавил, что президент Украины «нагнетает страсти» для сохранения военного положения в стране.

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Цеков подчеркнул, что Порошенко планирует сдвинуть проведение выборов на Украине.

Ранее в МИД России прокомментировали слова Порошенко о «планах России».