В Госдуме заявили об использовании Трампом провокации Киева для отмены встречи с Путиным

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В Госдуме считают, что президент США Дональд Трамп использовал украинскую провокацию в Черном море как повод для отмены встречи с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Он отметил, что диалог лидеров России и США мог бы повлиять на разрядку напряженности между странами.

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«Опасаясь новой волны недовольства и обвинений в связях с Россией от американских русофобов, господин Трамп использовал повод с украинской провокацией в Черном море, чтобы избежать встречи с Владимиром Путиным», — подтвердил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не гадать, когда пройдет следующая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.