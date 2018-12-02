Соратники Саакашвили проводят многотысячную акцию протеста в Тбилиси

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В центре Тбилиси проходит массовая акция протеста против результатов прошедших в стране президентских выборов, в которой участвуют тысячи людей, передает «Грузия online».

Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Григол Вашадзе от имени оппозиции обратился к властям страны с требование назначить досрочные парламентские выборы.

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Он также сообщил о планах подать иск в суд с требованием об отмене результатов второго тура президентских выборов.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США прокомментировал итоги выборов в Грузии.