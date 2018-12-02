Лавров рассказал об общении с Бушем-старшим

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своем общении с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, передает РИА «Новости».

Лавров уточнил, что общался с ним не очень продолжительное время, однако считает Буша-старшего выдающимся политиком, который внес существенный вклад в развитие США и их роли в мире.

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«Он стремился, чтобы люди, которые жили столетиями и десятилетиями в одной стране, не пострадали от геополитических игр», — пояснил Лавров.

Ранее бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер заявил, что последние слова экс-президента США Джорджа Буша-старшего были обращены к сыну.