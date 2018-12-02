Порошенко призвал ФРГ увеличить присутствие в Черном море
Президент Украины Петр Порошенко призвал власти Германии увеличить военное присутствие в Черном море. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Он также отметил, что международное сообщество должно усилить давление на Россию.
«Нам необходимо увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», — сказал Порошенко.
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По его словам, в качестве инструментов давления на российскую сторону могут послужить остановка газопровода «Северный поток — 2» и введение новых санкций.
Ранее экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну.