Экс-глава МИД ФРГ: Украина пыталась втянуть Германию в войну
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Киев пытался втянуть Берлин в войну. Об этом сообщает N-TV.
По его словам, Германия должна не позволить Украине сделать подобное.
Он также раскритиковал призыв Киева направить военные корабли в Черное море после инцидента в Керченском проливе.
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Однако, Габриэль обвинил Россию в «нарушении» международного права.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о задании кораблей Украины попасть в территориальные воды России.