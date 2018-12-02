Экс-глава МИД ФРГ: Украина пыталась втянуть Германию в войну

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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Киев пытался втянуть Берлин в войну. Об этом сообщает N-TV.

По его словам, Германия должна не позволить Украине сделать подобное.

Он также раскритиковал призыв Киева направить военные корабли в Черное море после инцидента в Керченском проливе.

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Однако, Габриэль обвинил Россию в «нарушении» международного права.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о задании кораблей Украины попасть в территориальные воды России.