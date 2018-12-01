Песков: встреча Путина и Трампа нужна обеим странам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/434/11460434/upload-IMG_1738-pic905-895x505-93241.jpg">

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что выдвигать для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа какие-либо условия, в том числе по Украине, нельзя, передает РИА «Новости».

По его словам, эти переговоры нужны и Москве, и Вашингтону.

Реклама

«Здесь нельзя обуславливать встречу. Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам», — заявил Песков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.