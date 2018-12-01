Появилось фото Меркель в обычном самолете
Один из пассажиров самолета, на котором летела федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммит G20, опубликовал фотографии в твиттере.
На снимках видно, что Меркель сидит на обычном пассажирском кресле.
«А вот доказательства!», — написал пользователь.
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Ранее сообщалось, что Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром.
«Газета.Ru» следит за ходом саммита в режиме онлайн.
Las evidencias �� pic.twitter.com/lY2Vd3e5fy— Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.