Появилось фото Меркель в обычном самолете

Один из пассажиров самолета, на котором летела федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммит G20, опубликовал фотографии в твиттере.

На снимках видно, что Меркель сидит на обычном пассажирском кресле.

«А вот доказательства!», — написал пользователь.

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Ранее сообщалось, что Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром.

«Газета.Ru» следит за ходом саммита в режиме онлайн.