Правящая коалиция хочет запретить женщинам въезд на Украину

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Первый заместитель главы фракции «Народный фронт» в Верховной раде Андрей Тетерук призвал запретить въезд на Украину женщинам из России, передает РИА «Новости».

Тетерук подчеркнул, что не видит смысла введения ограничения для посещения страны только мужчинам из России, сославшись на россиянку Марию Бутину, которая находится в заключении в США по обвинению в якобы работе агентом иностранного правительства без регистрации.

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Также он привел в пример историю фигурантки «шпионского скандала» 2010 года Анны Чапман. Он призвал ввести визовый режим с Россией и «решить эту проблему раз и навсегда».

Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд российским мужчинам.