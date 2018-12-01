Помпео и глава МИД Саудовской Аравии обсудили дело Хашукджи
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр провели встречу на саммите G20. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов.
Как отмечается, Помпео и Адель аль-Джубейр, в частности, поговорили о деле об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Реклама
При этом стороны также обсудили конфликт в Йемене.
Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции из-за дела Хашукджи.