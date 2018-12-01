Помпео и глава МИД Саудовской Аравии обсудили дело Хашукджи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/969/11869969/AP_18204090157745-pic905-895x505-41297.jpg">

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр провели встречу на саммите G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов.

Как отмечается, Помпео и Адель аль-Джубейр, в частности, поговорили о деле об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Реклама

При этом стороны также обсудили конфликт в Йемене.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции из-за дела Хашукджи.