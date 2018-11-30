Трамп не уверен в обмене любезностями с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, сможет ли он «обменяться любезностями» с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о приветствии Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки».

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Он подчеркнул, что у лидеров двух стран не было возможности пообщаться. По его словам, Трамп и Путин просто поприветствовали друг друга.

До этого Дональд Трамп рассказал, что все еще хотел бы встретиться с Владимиром Путиным.