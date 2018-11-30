Путин и Трамп пересекутся «на ногах» на саммите G20

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся «на ногах» на саммите G20, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«На ногах, конечно, все участники будут пересекаться», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным скорее из-за внутриполитической ситуации в США, а не в связи с инцидентом в Черном море.