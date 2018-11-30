По прилету в Аргентину Макрона ждал дипломатический конфуз

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Во время прибытия в Аргентину президента Франции Эммануэля Макрона возникла дипломатическая неловкость.

На видеокадрах с самолетом Макрона, приземляющимся в аэропорту Буэнос-Айреса, зрители заметили, что возле выхода из президентского борта лидера Франции встречал сотрудник аэропорта в желтом жилете, который похож на те, что надевают протестующие против повышения цен на топливо во Франции, акции протеста которых называют «желтыми жилетами».

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Пользователей сети насмешил тот факт, что выходя с супругой Бриджит из самолета, Макрон пожал ему руку в знак приветствия.

Кроме того, на кадрах видно, что у трапа Макрона не встречал никто из официальных лиц. На летном поле стояли только сотрудники аэропорта, которым Макрон также пожал руку.

Ранее сообщалось, что самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути на G20 совершил вынужденную посадку в Кельне.

Меркель вылетела на саммит G20 в Аргентину испанскими авиалиниями как обычный пассажир.