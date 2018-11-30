МИД России объяснил отмену Трампом встречи с Путиным

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным скорее из-за внутриполитической ситуации в США, а не в связи с инцидентом в Черном море, передает РИА «Новости».

По ее словам, инцидент в Керченском проливе стал официальной причиной отмены встречи, но при этом российский дипломат усомнилась в том, что это реальная причина решения Трампа.

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«Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения — Внутриполитический расклад в США» , — сказала Захарова.

Трамп отметил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине под предлогом «агрессии» России в Керченском проливе.

Ранее стали известны обстоятельства отмены встречи Путина и Трампа.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.