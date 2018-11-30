Washington Examiner: Россия нанесет ответный удар после отмены встречи на G20

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Президент России Владимир Путин, вероятно, нанесет ответный удар после отмены президента США Дональда Трампа двусторонней встречи в Аргентине на полях саммита G20, пишет Washington Examiner cо ссылкой на мнение российских экспертов.

Спустя час после того, как Трамп заявил, что он «возможно» встретится с Путиным в Буэнос-Айресе, в его твиттере был опубликовано сообщение об отмене встречи с российским лидером. Американский президент причиной отмены двусторонней встречи обозначил инцидент в Керченском проливе. Такое поведение может спровоцировать отдаление России от США, и привести к антиамериканским действиям российского президента, отмечает издание.

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«Он [Путин] покажет, что он жестче», — бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Эксперт по международным отношениям нью-йоркской Новой школы (New School) и правнучка советского лидера Нина Хрущева считает, что решение Трампа «наказать» Путина заслуживает внимания после неоднозначного решения американского лидера «не наказывать» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве страны в Турции. По ее словам, такой подход Трампа означает принятие «вашингтонского консенсуса» о том, что России отводится роль вторичной державы, а лидеру страны не следует действовать по своему усмотрению.