Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией

Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам президента, сотрудничество между странами невозможно из-за «поведения» России. Она отметила, что Грузия в данном вопросе придерживается проевропейской позиции. При этом в случае начала диалога Запада с Россией грузинская сторона «не останется в стороне».

Ранее оппозиционный кандидат в президенты страны Григол Вашадзе сказал, что не признает итоги выборов.