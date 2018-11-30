Климкин рассказал о планах Украины расторгнуть около 40 соглашений с Россией

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Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что выступает за прекращение дипотношений с российской стороной. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

По словам министра, в последнее время Украина «убила 48 двусторонних соглашений» с Россией и собирается расторгнуть еще порядка 40.

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«Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны», — сказал Климкин.

Он добавил, что при этом нужно не забывать об украинцах на российской территории. Климкин уточнил, что в России находятся около 3,5 млн украинцев. Кроме того, зафиксирован рост пересечения границы между двумя государствами.

Ранее Климкин прокомментировал будущее дипломатических отношений с Россией после инцидента в Керченском проливе.