CNN: защищающий от увольнения прокурора по «делу о России» закон снова не пропустили в сенат

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Законопроект, который предполагает неприкосновенность специальных прокуроров в США, в частности и Роберта Мюллера, ведущего «российское дело», снова не был допущен к голосованию в американском сенате, сообщает американский телеканал CNN.

В частности, лидер сенатского большинства Митч Макконелл по-прежнему считает, что в данном законопроекте нет необходимости, поскольку он не видит признаков угрозы для Мюллера со стороны президента США Дональда Трампа.

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Сенатор-демократ Кори Букер, аргументируя свою позицию в защиту данного закона, указал на выпады Трампа в адрес Мюллера на этой неделе. Кроме того, он привел в пример назначение ранее критиковавшего «российское дело» Мэттью Уитакера на должность исполняющего обязанности генерального прокурора США. По словам демократа, в настоящее время офис Мюллера находится в опасности.

Ранее источники CNN сообщили, что республиканцы могут допустить законопроект по защите Мюллера к голосованию, чтобы таким образом обыграть уходящего в январе сенатора-республиканца Джеффа Флейка, который ранее выставил ультиматум. Флейк отказывается принимать участие в другом голосовании в сенате в отношении подтверждения кандидатур, если не будет рассмотрен законопроект, защищающий Мюллера от увольнения.