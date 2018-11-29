В Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента
По результатам подсчета 99,7% бюллетеней на выборах президента Грузии лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, за которую отдали свои голоса 59,56% избирателей, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии.
Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе уступил ей, набрав 40,44% голосов. За Зурабишвили проголосовали более 1,14 млн избирателей, Вашадзе поддержали 778 тысяч человек.
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Предварительная явка составила 56,23% избирателей, без учета проголосовавших за границей граждан страны.
Ранее сообщалось, что Зурабишвили лидирует во втором туре выборов президента Грузии после подсчета 97% данных.