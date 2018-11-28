Зурабишвили выигрывает во втором туре выборов президента Грузии

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ЦИК Грузии подсчитал более 50% данных с участков во втором туре выборов президента, передает РИА «Новости».

Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает 58,03% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 41,97%.

На сайте ЦИК сказано, что Зурабишвили набирает более 492 тысяч голосов, в Вашадзе — более 356 тысяч голосов избирателей.

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Ранее сообщалось, что итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента в Грузии составила 56,23%.

В первом туре на должность президента Грузии претендовали 25 кандидатов, ни одному из которых не удалось набрать больше половины голосов. Во второй тур прошли два кандидата — Саломе Зурабишвили и Григор Вашадзе.