Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative

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Посольство России запросило у британского министерства иностранных дел разъяснения в связи с опубликованными ранее документами по деятельности Integrity Initiative и других финансируемых ведомством проектах по России, заявил представитель дипломатического представительства России в Британии, передает РИА «Новости».

«Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом», — сказал представитель посольства.

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В посольстве отметили, что изучение документов по деятельности этого проекта говорит о том, что его деятельность сводится к кампании по дезинформации о России. В случае, если информация подтвердится, сказали дипломаты, речь будет идти о «неприкрытом вмешательстве во внутренние дела независимых государств».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные об антироссийской пропаганде со стороны британского проекта Integrity Initiative, представленные хакерами из группы Anonymous.