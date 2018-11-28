Трамп и Эрдоган обсудили свою обеспокоенность действиями России

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которого лидеры обсудили свою обеспокоенность в связи с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«Лидеры выразили глубокую озабоченность в связи с инцидентом в Керченском проливе и последующим задержанием украинских кораблей и членов экипажа», — сказал Сандерс.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму арестовал всех нарушивших границу России украинцев.