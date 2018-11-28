Стала известна итоговая явка на выборах в Грузии

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Итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента в Грузии составила 56,23%, передает РИА «Новости».

«В голосовании приняли участие 1 975 845 избирателей, что составляет 56,23% от общего числа. В это число не входят избиратели за границей», — сказала официальный представитель ЦИК Анна Микеладзе.

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Ранее стало известно, что кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили побеждает по итогам второго тура выборов с 58% голосов, это следует из данных экзитполов

В первом туре на должность президента Грузии претендовали 25 кандидатов, ни одному из которых не удалось набрать больше половины голосов. Во второй тур прошли два кандидата — Саломе Зурабишвили и Григор Вашадзе.