Саакашвили призвал народ Грузии к массовому неповиновению
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к народу страны в связи с проведением выборов главы государства, передает «Рустави-2».
«Это были не выборы, не демократический процесс, и они не имеют ничего общего с волей народа», — сказал Саакашвили.
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Он подчеркнул, что никогда не признает победителя этих выборов и призвал население перейти на положение массового неповиновения властям.
Ранее со ссылкой на данные экзитполов сообщалось, что кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили побеждает по итогам второго тура выборов с 58% голосов.