Путин раскрыл детали переговоров с украинцами в Керченском проливе

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По словам президента России Владимира Путина, украинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе, предложили лоцмана, однако ответа с их стороны не поступило, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На наши предложения встать на стоянку они не отреагировали, на предложение взять лоцмана, а даже после нарушения государственной границы России им все равно предложили взять лоцмана, они молчали, вообще никак не отвечали», — сказал Путин.

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Глава государства также обратил внимание на то, что ВМС Украины вошли в воды, которые являлись территориальными водами России даже до присоединения Крыма.

Ранее Путина спросили про инцидент в Керченском проливе.

Путин выступал на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес получил от президента объяснения, как будет развиваться экономика страны. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию с форума.