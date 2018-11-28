CNN: Трамп показал страх перед завершением «российского дела»

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Поведение президента США Дональда Трампа не подтверждает заверения Белого дома в том, что американский лидер не беспокоится из-за расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательстве в выборы президента в 2016 году, отмечает американский телеканал CNN.

Атака Трампа в твиттере на Мюллера на этой неделе, а также комментарии близких к президенту США источников вместе со сгущающимися интригами вокруг прокурора наводят на мысль о серьезной озабоченности американского президента по поводу «российского дела».

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Несмотря на ярость Трампа в твиттере, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пыталась создать образ американского президента, спокойно ожидающего заключения Мюллера, говорится в материале.

«Я не думаю, что у президента есть какие-то опасения по поводу заключительного доклада [по российскому делу], потому что он знает, что не совершал никаких нарушений и не было никакого сговора [c Москвой]», — сказала ранее Сандерс на одном из брифингов.

Объяснение беспокойства Трампа CNN связывает с недавним развитием событий в деле Мюллера, которые касаются заключенного в тюрьму его экс-главы предвыборного штаба Пола Манафорта и других бывших сотрудников.

Трамп, который создал образ самолюбивого и сильного лидера, находится в крайне уязвимом положении и, кажется, чувствует себя загнанным в угол и в опасности, добавляет CNN.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.