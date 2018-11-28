В Германии захотели лишить Францию постоянного места в Совбезе ООН

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Немецкий вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц предложил сделать Евросоюз (ЕС) постоянным членом Совбеза ООН вместо Франции. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В настоящее время Франция вместе с Великобританией, Китаем, Россией и США является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето, позволяющее отклонять проект любой содержательной революции. Шольц предлагает, чтобы постоянное место Франции в Совбезе по очереди занимали страны-члены ЕС. При этом потери привилегий французской стороны можно компенсировать, предоставив стране возможность на постоянной основе предлагать посла ЕС в ООН.

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«Мне понятно, что, скорее всего, в Париже еще нужно будет провести определенную разъяснительную работу», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что такое решение было бы «смелой разумной целью».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН.