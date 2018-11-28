Путина спросили про инцидент в Керченском проливе

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ситуацию с кораблями ВМС Украины, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

По словам Путина, инцидент в Черном море — «это провокация безусловно».

«Это провокация организована действующей властью, думаю, что и действующим президентом [Украины], в преддверии выборов в марте 2019 года», — сказал он.

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Путин отметил, что у президента Украины Петра Порошенко низкие ретйинги низкие, «поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия».

По словам Путина, инцидент в Черном море — это «пограничный инцидент — не более того». При этом из-за событий в 2014 году, Украиной никакого военного положения не вводилось, отметил президент России.

Путин выступает на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес ждет от президента объяснений, как будет развиваться экономика страны. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию с форума.