В МИД Эстонии вызвали посла России из-за инцидента в Керченском проливе
В эстонский МИД вызвали российского посла Александра Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.
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«На встрече с послом МИД призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава МИД Эстонии осудил произошедшее в Керченском проливе.