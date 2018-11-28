AP рассказала о новом повороте в расследовании «российского вмешательства» в США

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Нарушение сделки со следствием бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, а также сообщения британских СМИ о его возможной встрече с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем привнесли дополнительную неопределенность в расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года, пишет Associated Press.

На этой неделе следствие обвинило Манафорта во лжи, после чего последовало расторжение соглашения, которое могло позволить экс-сотруднику Трампа получить более мягкий приговор. Помимо этого, в то же время Манафорт непреклонно отрицал информацию британской газеты The Guardian о его встрече с Ассанжем, которая могла состояться в марте 2016 года. Как отмечает агентство, именно в этом месяце Манафорт присоединился к штабу Трампа, а российские хакеры, как считают в Вашингтоне, предпринимали попытки проникнуть в электронные сети сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

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Последние события ставят Манафорта вновь в центр внимания, появляются новые вопросы о том, что знает экс-глава предвыборного штаба Трампа, отмечается в материале. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил в беседе с AP, что американский президент был зол из-за обращения с Манафортом.

Манафорт назвал новости о его предполагаемой встречи с Ассанжем в британских СМИ «совершенно ложными» и «преднамеренной клеветой».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.