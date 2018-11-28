Спикер Рады утвердил дату президентских выборов на Украине
Спикер украинской Рады Андрей Парубий подписал постановление, предполагающее проведение президентских выборов на территории страны 31 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.
Как отмечается, постановление Верховной рады было принято на основании пункта 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции страны.
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«…Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в постановлении.