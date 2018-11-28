В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

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Директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов сообщил, что все участники очередного раунда переговоров по Сирии прибыли в Астану, передает РИА «Новости».

Как отмечается, российскую делегацию возглавил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Турция представлена замглавы МИД Седатом Оналом, Иран — старшим помощником главы МИД по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари. Делегацию ООН возглавил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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«Все участники предстоящей 11-й международной встречи по Сирии прибыли в Астану, в том числе делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана», — сказал Туматов.

По его словам, также в переговорах примут участие представители Международного Комитета Красного Креста и сирийская вооруженная оппозиция.

Он отметил, что некоторые делегаты прибыли в Астану накануне и провели ряд двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что в США назвали условия оказания международной помощи Сирии.