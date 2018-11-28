Болтон заявил о готовности Сербии и Косово к соглашению

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем твиттере сообщил, что после встречи с главой непризнанного государства Косово Хашимом Тачи обе стороны пришли выводу о необходимости заключения соглашения между Приштиной и Белградом.

По его словам, Соединенные Штаты готовы сторонам помочь достигнуть соглашения.

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«Сегодня в Белом доме я провел встречу с Хашимом Тачи. Мы согласились в том, что настало время для Косово и Сербии договориться. США готовы помочь обеим сторонам достичь этой исторической цели», — написал Болтон.

Ранее президент Сербии рассказал о поддержке Косово западными странами.