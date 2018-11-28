Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможной отмене встречи со своим коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, пишет The Washingtom Post.

По словам американского лидера, причиной возможной отмены встречи является то, что ему не нравится «агрессия».

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«Может, мы и не проведем встречу. Мы, может, вообще и не будем проводить встречу... Мне не нравится эта агрессия. Мне вообще не нравится агрессия», — заявил Трамп.

При этом ранее в Белом доме раскрыли детали будущего разговора Трампа и Путина на G20.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.