Конгрессмен США предупредил о новых санкциях из-за кораблей Украины

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Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Эд Ройс не исключил возможность введения новых санкций из-за ситуации в Азовском море, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Политик надеется, что украинские моряки будут освобождены.

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«Если этого не произойдет, то это может привести к дополнительным санкциям», — заявил американский политик.

Также, по словам Ройс, он не согласен с заявлениями о том, что США могли как-то способствовать конфликту. По его мнению, власти США не обладали какой-то дополнительной информацией по инциденту, и он стал для них сюрпризом.

Ранее сообщалось, что в ФРГ допустили ужесточение антироссийских санкций после инцидента в Черном море.