Washington Times: при Обаме слезоточивый газ против мигрантов применяли ежемесячно

<img src="//img.gazeta.ru/files3/131/12074131/RTS26781-pic905-895x505-5690.jpg">

Тот же слезоточивый газ, который против мигрантов применили американские сотрудники на этой неделе, до этого использовался на границе не редко, в том числе зачастую более раза в месяц, при администрации президента США Барака Обамы, пишет The Washington Times. со ссылкой на данные Нацбезопасности.

Ранее 25 ноября американские сотрудники применили против мигрантов слезоточивый газ. Данное средство использовалось, начиная с 2010 года. В 2012 году его применили 26 раз, в 2013 году — 27. Применение данного газа резко возросло в 2017 году, между президентством Обамы и действующим президентом Дональдом Трампом. В 2018 году его применили 29 раз.

Тем не менее, гораздо чаще пограничники используют перцовый баллончик. В 2018 году его применяли 43 раза. Рекордное использование перцового баллончика было зафиксировано в 2013 году (151 раз).