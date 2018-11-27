Госдеп возмутился отказом Венгрии экстрадировать россиян в США вместо России

Госдепартамент США сообщил об отказе венгерской стороны экстрадировать россиян Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего, подозреваемых в США в торговле оружием, передает Reuters.

«Соединенные штаты разочарованы решением венгерских властей экстрадировать Любишиных в Россию», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

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Она подчеркнула, что подобные действия ставят под вопрос приверженность Венгрии сотрудничеству по линии правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что российскому программисту Станиславу Лисову, экстрадированному в США в начале этого года, грозит фактически пожизненный тюремный срок.